No zodíaco, há alguns signos com um poder de sedução inexplicável, capazes de atrair olhares e corações por onde passam.

Seja pela regência de elementos ou de planetas, essas casas tem um diferencial grande para as demais, justamente porque não precisam se esforçar para chamar a atenção. Elas simplesmente causam em qualquer lugar.

Isso pode até gerar alguns conflitos com as pessoas mais inseguras, por se sentirem afrontadas ou “em xeque”, como no xadrez.

Mas a verdade é que, inevitavelmente, muita gente não consegue escapar dos encantos charmosos desses signos. E é preciso estar atento na hora de se envolver, pois se você for muito ciumento, pode acabar passando muita raiva com eles.

Confira agora quais as casas mais sedutoras do zodíaco, quem com certeza vão arrancar suspiros por qualquer lugar que passar. Veja!

3 signos com um poder da sedução que atraem olhares por onde passam:

1. Touro

Os taurinos são os próprios reis da sedução, do encanto e do charme. Está na essência desse signo ser muito cativante e envolvente.

Ele sabe ouvir, tem um olhar marcante, além de ser um fogo entre quatro paredes. É muito difícil fugir do jeitinho dos taurinos.

Ou seja, se seu plano for apenas “ser um ficante”, cuidado! Pode se apaixonar. Mas não se preocupe, ele também não é do tipo “golpista”. O taurino é um romântico nato, apaixonado e adora um relacionamento duradouro e sólido.

2. Leão

O leonino também é um nativo muito sedutor. E o pior é que ele sabe exatamente do potencial que tem e não desperdiça as chances da arte da conquista.

Essas pessoas sabem entrar de cabeça no jogo da sedução, são intensos, galanteadores e muito sensuais. É complicado sair das armadilhas de um leonino.

Quando menos esperar, já estará bastante apaixonado nesse nativo.

3. Escorpião

O escorpiano, por último mas não menos sedutor, é muito atraente. O charme desse signo é surreal. Ele exala sensualidade.

Seja na fala, no andado, no jeito de dar atenção em um diálogo, ou no olhar… Essa casa sabe deixar qualquer pretendente alucinado e perdidamente apaixonado.

Além de tudo, há fortes boatos que eles fazem um verdadeiro tsunami entre de quatro paredes e amarra o coração de quem se envolver.

