Calendário do PIS/Pasep 2023: datas de pagamento são liberadas; veja quando receber

Os trabalhadores já podem consultar quando devem receber os pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 2023.

A contribuição que será distribuída aos beneficiários é referente ao ano-base de 2021 e está agendada para começar já a partir do dia 15 de fevereiro.

Os trabalhadores do setor privado vão receber o pagamento do PIS seguindo o mês de aniversário. Por outro lado, os servidores públicos receberão o Pasep de acordo com o último dígito do número de inscrição.

Desse modo, os primeiros funcionários do setor privado contemplados serão aqueles que nasceram em janeiro, enquanto para os públicos vão ser os servidores que contam com número do Pasep com final 0.

O valor máximo do benefício será de R$ 1.302, fazendo jus ao atual salário mínimo vigente no Brasil.

A expectativa é de que neste ano ao menos 23,6 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial do PIS/Pasep, contabilizando assim um investimento de cerca de R$ 24,4 bilhões.

Os pagamentos do abono salarial vão começar está previsto para começar no dia 15 de fevereiro e deve seguir até o dia 28 de dezembro de 2023.

Calendário de pagamento do PIS:

Trabalhadores nascidos em janeiro – pagamento a partir do dia 15 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em fevereiro – pagamento a partir do dia 15 de fevereiro;

Trabalhadores nascidos em março – pagamento a partir do dia 15 de março;

Trabalhadores nascidos em abril – pagamento a partir do dia 15 de março;

Trabalhadores nascidos em maio – pagamento a partir do dia 17 de abril;

Trabalhadores nascidos em junho – pagamento a partir do dia 17 de abril;

Trabalhadores nascidos em julho – pagamento a partir do dia 15 de maio;

Trabalhadores nascidos em agosto – pagamento a partir do dia 15 de maio;

Trabalhadores nascidos em setembro – pagamento a partir do dia 15 de junho;

Trabalhadores nascidos em outubro – pagamento a partir do dia 15 de junho;

Trabalhadores nascidos em novembro – pagamento a partir do dia 17 de julho;

Trabalhadores nascidos em dezembro – pagamento a partir do dia 17 de julho.

Calendário de pagamento do Pasep:

Trabalhadores com número de inscrição final 0 – pagamento a partir do dia 15 de fevereiro;

Trabalhadores com número de inscrição final 1 – pagamento a partir do dia 15 de março;

Trabalhadores com número de inscrição final 2 – pagamento a partir do dia 17 de abril;

Trabalhadores com inscrição final 3 – pagamento a partir do dia 17 de abril;

Trabalhadores com inscrição final 4 – pagamento a partir do dia 15 de maio;

Trabalhadores com inscrição final 5 – pagamento a partir do dia 15 de maio;

Trabalhadores com inscrição final 6 – pagamento a partir do dia 15 de junho;

Trabalhadores com inscrição final 7 – pagamento a partir do dia 15 de junho;

Trabalhadores com inscrição final 8 – pagamento a partir do dia 17 de julho;

Trabalhadores com inscrição final 9 – pagamento a partir do dia 17 de julho.

