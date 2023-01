Deputados estaduais tomam posse em Goiás nesta quarta-feira (1º) com destaque para Anápolis

Nesta quarta-feira (1º), os deputados estaduais eleitos assumem oficialmente os cargos na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Entre eles estão Antônio Gomide (PT), Coronel Adailton (PRTB), Vivian Naves (PP) e Amilton Filho (MDB), políticos com base eleitoral em Anápolis. Ao todo, 41 parlamentares serão empossados.

A primeira-dama, estreante na política, recebeu 1,12% dos votos válidos, ou seja, 38.574. Os demais parlamentares foram reeleitos, ou seja, já cumpriram, pelo menos, um mandato Casa.

O ex-prefeito Antônio Gomide, por sua vez, deve compor a mesa diretora para o biênio 2023-2024. A eleição que deve aclamar Bruno Peixoto (UB) como presidente da Assembleia tem acordo para que o petista ocupe a 3ª vice-presidência. Ele foi reeleito com 45.256 votos.

Amilton Filho, que foi o “deputado anapolino” mais bem votado, com 46.556 votos, não será líder da bancada do MDB, a maior da Alego, mas deve assumir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a principal.

O parlamentar disse ao Portal 6 que está com altas expectativas, levando em consideração principalmente o apoio que possui do governador Ronaldo Caiado (UB) e do vice Daniel Vilela (MDB).

“As expectativas não poderia ser melhores. Desde o início do primeiro mandato temos caminhado ao lado do governador Ronaldo Caiado. E, juntos, fizemos muito. Agora, filiado ao MDB, tenho o governador e o vice, Daniel Vilela, como parceiros. A experiência adquirida, o legado construído e a parceria forte com o governo apontam para um futuro cheio de conquistas”, afirmou.

Reeleito, Amilton Filho garante que neste próximo mandato seguirá na luta pela educação, saúde, apoio no social, no desenvolvimento econômico e para oferecer melhor qualidade de vida para todos os goianos.

Líder do PRTB, que conquistou quatro cadeiras, Coronel Adailton disse à reportagem que o novo mandato será repleto de desafios, mas possui a expectativa de que irá continuar contribuindo para o avanço de Goiás.

“A expectativa é realmente de realizar um grande trabalho em parceria com o governador e o meu partido (PRTB). No meu mandato anterior houve muitos avanços, mas precisamos continuar obtendo ainda mais conquistas. Irei trabalhar para fazer uma excelente gestão, contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso estado”, pontuou.

O parlamentar afirma que serão prioridades no novo mandato a criação de projetos e trabalhos na área da educação, a valorização do turismo, iniciativas voltadas para a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, além de também representar a polícia e os policiais militares.

O Portal 6 pediu que Gomide e Vivian Naves também listassem as prioridades para o novo mandato, mas os parlamentares não deram retorno.

A posse dos 41 deputados estaduais está marcada para às 14h desta quarta-feira. Em seguida, haverá a eleição para a mesa diretora. Há acordo para que Bruno Peixoto, que foi líder de Caiado, seja eleito presidente.

A primeira vice-presidência ficará com Charles Bento (MDB) ou Lucas do Vale (MDB). A segunda vice será de Clécio Alves (Republicanos), e Gomide será o terceiro vice.

O deputado Cairo Salim (PSD) ocupará o cargo de vice-presidente corregedor, que foi criado recentemente. O MDB indicará o outro vice corregedor.

Virmondes Cruvinel (UB) terá a primeira secretaria, com Júlio Pina (PRTB) na segunda, Amauri Ribeiro (UB) na terceira, e Gugu Nader (Agir) na quarta.