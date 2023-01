Novo Centro Administrativo de Anápolis vai abrigar duas das mais importantes secretarias

O novo Centro Administrativo da Prefeitura de Anápolis deverá abrigar duas das secretarias mais importantes do município. A obra, que está sendo feita na Praça 31 de Julho, onde inicialmente seria a Câmara de Vereadores, tem previsão para ser concluída até janeiro de 2024.

Segundo o prefeito Roberto Naves (PP), a expectativa é que a Prefeitura tenha todas as secretarias funcionando em prédios próprios. Os gabinetes do chefe do Executivo e do vice também serão alocados na nova estrutura.

Roberto confirmou que as Secretarias Municipais de Saúde e de Educação estão entre as repartições que serão transferidas para o novo Centro Administrativo. Atualmente, os dois órgãos ocupam andares alugados do prédio da Papelaria TBT, localizado na Vila Santana.

“Nós vamos pegar todos esses órgãos que estão funcionando em prédios alugados e vamos centralizar, ou nesse prédio ou no antigo prédio da Prefeitura. O que nós vamos fazer é adequar para que toda a prefeitura possa estar ocupando prédios públicos e a gente saia do aluguel”, disse.

A centralização dos órgãos em edifícios públicos, segundo o prefeito, teria economia estimada de R$ 100 mil mensais aos cofres públicos.

“A previsão é que a gente economize cerca de R$ 100 mil mês no que diz respeito a aluguel, devido a metragem quadrada que nós temos aqui. Então muita coisa vai poder ser feita e nós temos essa estimativa de ter uma economia significativa”, explicou. No ano passado, a previsão era de uma redução de R$ 200 mi.

Relembre

A estrutura onde está sendo feito o novo Centro Administrativo estava abandonada há anos. A construção começou em 2014 e deveria ter sido entregue em 2016, mas jamais foi concluída. A ordem de serviço para a retomada da obra foi assinada pelo Prefeito Roberto Naves em setembro de 2022.