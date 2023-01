Prefeito terá reunião com Ministério Público para tratar do Meu Lote, Minha História

O prefeito Roberto Naves (PP) vai se reunir com o promotor de Justiça Lucas César Costa Ferreira, que assinou recomendação para suspensão do Meu Lote, Minha História. A informação foi confirmado pelo chefe do Executivo nesta terça-feira (31), durante vistoria às obras do novo Centro Administrativo.

Roberto não confirmou a data do encontro, mas disse que a reunião servirá para esclarecer as divergências apontadas pelo Ministério Público.

“Já marquei com o promotor, nós vamos sentar, conversar. O que tiver de divergência, se é área verde, se não é área verde, nós vamos adaptar isso aí junto ao Ministério Público”, destacou.

A suspensão foi solicitada no último dia 20 de janeiro pela 15ª Promotoria de Justiça do município e pedia para que o chamamento público para a doação de lotes fosse suspenso até que fossem devidamente esclarecidas as condições das áreas que seriam doadas para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O prefeito pediu que a população fique tranquila, pois o programa habitacional não será interrompido. A promessa é doar 2,8 mil lotes a famílias carentes.

“O importante é as pessoas entenderem que o projeto continua, que vai continuar porque nós temos áreas para poder destinar a população que não são áreas verdes. No que diz respeito ao Meu Lote, Minha História a população pode ficar tranquila”, afirmou.

Roberto ainda disse que não há irregularidade por parte da Prefeitura. “Nós temos um procurador extremamente competente, que foi o número dois no Ministério Público. Nós não fizemos nada de errado e nós só vamos explicar para o promotor o que aconteceu e separar os lotes que nós vamos distribuir para poder atender as famílias carentes”.