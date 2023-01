Ministério Público pede a suspensão do programa Meu Lote, Minha História

Terminou nesta segunda-feira (30) o prazo dado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) à Prefeitura de Anápolis para suspender o chamamento público que iria definir as áreas reservadas ao programa Meu Lote, Minha História.

A medida, solicitada como recomendação no último dia 20 de janeiro pela 15ª Promotoria de Justiça do município, serve como um ultimato para que o prefeito Roberto Naves (PP) não seja processado pelo órgão por improbidade administrativa.

O Portal 6 teve acesso ao documento, que revela ainda que desde junho de 2022 o MPGO pede explicações à Prefeitura sobre os impactos ambientais e urbanísticos do programa. Todas as respostas apresentadas pela Procuradoria do Municipal foram consideradas evasivas.

Preocupa o promotor Lucas César Costa Ferreira, atualmente à frente da 15ª Promotoria de Justiça de Anápolis, que o adensamento inconsequente da cidade possa agravar os problemas de infraestrutura na cidade – como inundações e alagamentos de casas e vias públicas.

A reportagem procurou a Prefeitura de Anápolis para se manifestar, mas não houve resposta até o momento desta publicação.