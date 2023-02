Veja a média do valor de passagem saindo de Goiânia para destinos turísticos no Brasil em fevereiro

Não é segredo para ninguém que o Brasil é um país que possui diversos destinos turísticos que recebem milhares de visitantes durante todo o ano.

O Aeroporto de Goiânia é a principal porta de saída dos viajantes do estado com chegada nas principais belezas naturais do país.

Para ajudar os turistas, preparamos uma lista com o valor médio da passagem saindo de Goiânia para destinos badalados do Brasil.

O levantamento foi realizado usando o site Skyscanner, especialista em passagens online. O período pesquisado foi entre o final de semana dos dias 17 e 19 de fevereiro.

1. Florianópolis (R$ 2.179)

No Sul do Brasil, em Santa Catarina, está um dos principais destinos turísticos do Brasil: Florianópolis. No entanto, o valor da passagem é bastante salgado para o bolso.

2. Salvador (R$ 2.064)

Um dos lugares mais visitados do Brasil em fevereiro por conta do Carnaval, Salvador está com um preço de passagem bastante salgado para os turistas goianos.

3. Fortaleza (R$ 1.935)

Outro destino no litoral brasileiro e que está com o preço salgado é Fortaleza, capital do Ceará. Alguns voos podem ser encontrados por um valor menor que a média e conexões terão de ser feitas.

4. Recife (R$ 1.931)

Cidade também bastante conhecida pelo Carnaval, sendo a porta de entrada para chegar até Olinda, Recife também está com preços pouco acessíveis para os turistas.

5. Maceió (R$ 1.759)

Para os turistas que desejam ir ao Nordeste, Maceió pode ser uma boa opção. A capital de Alagoas é um destino mais barato se comparado aos outros dois nesta lista.

6. Rio de Janeiro (R$ 1.200)

A média para quem deseja visitar a Cidade Maravilhosa é de R$ 1.200. Alguns voos podem ser encontrados em um valor menor, mas o passageiro ficará mais tempo dentro do avião.