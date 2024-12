Seis pessoas ficam feridas após grave acidente na BR-060

Algumas vítimas tiveram lesões mais sérias e tiveram que ser encaminhadas ao Heana

Samuel Leão - 07 de dezembro de 2024

Acidente grave aconteceu na BR-060. (Foto: Reprodução)

Uma colisão, envolvendo três veículos na BR-060, deixou seis pessoas feridas na madrugada deste sábado (07). O acidente aconteceu na altura de Alexânia e não teve nenhuma vítima fatal.

Por volta das 00h, um caminhão, que seguia para Anápolis, colidiu com um veículo de passeio que trafegava na mesma direção. Após a colisão, ele acabou invadindo a pista contrária e se chocou contra outro caminhão.

A batida fez com que o carro de passeio ficasse no meio da rodovia, assim como um dos caminhões. O segundo veículo de grande porte acabou saindo da estrada, parando às margens da rodovia.

No carro, haviam quatro pessoas, que seriam duas mulheres, um homem e uma criança. Nenhum deles sofreu ferimentos graves, de modo que até recusaram o atendimento oferecido por militares do Corpo de Bombeiros de Anápolis.

O motorista de um dos caminhões teria sido arremessado do veículo e, apesar dos ferimentos, foi encontrado consciente e orientado, com dores no tórax, abdômen e suspeita de fratura em uma perna. Ele foi levado por uma ambulância da Triunfo Concebra para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Já o outro condutor ficou preso nas ferragens, e uma equipe da concessionária responsável pela via prestou apoio, o desencarcerando. Ele teve diversas escoriações e se queixou de dores também no tórax e abdômen.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e também o deslocou para o Heana. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área e, com o auxílio dos bombeiros, realizou a liberação da pista.