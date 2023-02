As mudanças que Domingos Paula já implementou na Câmara após assumir a presidência

O vereador Domingos Paula (PV) assumiu a presidência da Câmara Municipal de Anápolis no dia 1º de janeiro deste ano e já implementou mudanças. O parlamentar ficará à frente da Casa durante o biênio de 2023-24.

Ao Portal 6, funcionários relataram que, até o momento, as principais alterações foram internas. Entre as modificações está a troca de salas, novas regras, ampliação dos gabinetes e comemoração de aniversariantes do mês.

O vereador Marcos Carvalho (PT) citou também que estas foram as principais mudanças observadas por ele. “Houve mudança na estrutura da Casa e também as trocas nas diretorias”, comentou.

Para a reportagem, Domingos de Paula explicou que as alterações nos espaços físicos tem o objetivo de “acomodar melhor os departamentos”.

“Criamos uma sala adequada para a Procuradoria Especial da Mulher, que agora tem um espaço reservado para receber, por exemplo, vítimas de violência doméstica. Esse é um trabalho muito importante, que é coordenado pela vereadora Cleide Hilário”, disse.

Para a vereadora Andréia Rezende, o primeiro mês de gestão do novo presidente foi muito positivo. “Achei a Câmara mais viva, mais ativa ela tinha a necessidade de mudanças físicas. Eu tenho achado ele mais próximo dos servidores, dos vereadores”, disse.

Segundo a integrante da bancada feminina na Casa, um dos destaques foi a criação da sala para a Procuradoria Especial da Mulher, além da aproximação do Legislativo a população.

O vereador alega que quer aproximar o Legislativo a população, por isso organizou uma série de encontros com diferentes representantes da sociedade. ‘Dominguinhos’ cita conversa com classistas, secretários municipais, deputados, líderes religiosos, líderes comunitários.

Vale ressaltar que a primeira sessão na Câmara dos Vereadores neste ano, e sob presidência de Domingos Paula, deve acontecer nesta segunda-feira (06).

Fontes ouvidas pelo Portal 6 também destacaram que o novo presidente segue muito próximo de Leandro Ribeiro (PP), que presidiu a mesa diretora no biênio anterior. Alguns parlamentas, portanto, afirmam que o parlamentar ainda terá muita influência nas decisões na Casa.

Planos futuros

O atual presidente da Câmara Municipal quer retomar o projeto ‘Câmara nos Bairros’ para, segundo ele, levar a estrutura do Legislativo para as regiões mais periféricas da cidade e ouvir o que os moradores têm a dizer.

“É claro que já conhecemos as demandas de Anápolis e lutamos diariamente para que elas sejam resolvidas, mas vejo que é importante criar esse elo a partir da ida da Câmara nos bairros”, disse.

Outro projeto é o ‘Legislativo na Escola’, que consiste fazer em visitas nas unidades de ensino da cidade para falar sobre o papel da Casa na sociedade.

Queremos receber o cidadão o tempo todo na Câmara, para que ele visite gabinetes, converse com os vereadores e também acompanhe as sessões”, falou.