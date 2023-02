Bloquinho dos Cumpade tem novas atrações após cancelamento de show de Pedro Sampaio

“Atenção”, Pedro Sampaio não é mais atração desta edição do Bloquinho dos Cumpade, evento de Carnaval tradicionalmente realizado em Anápolis. Contudo, os foliões anapolinos não ficarão sem festa, já que George Henrique e Rodrigo e Bárbara Labres foram anunciados como as novas atrações.

O funkeiro era participação confirmada para a próxima sexta-feira (10). No entanto, por meio de uma publicação no Instagram, a organização do evento informou que o show do artista precisou ser cancelado por incompatibilidade na agenda.

“A organização do Bloquinho dos Cumpade vem através deste informar que por questões de logística, não será possível a apresentação do artista “PEDRO SAMPAIO” no evento (o artista tem um outro show no Rio de Janeiro e não conseguirá chegar a tempo em Anápolis)”, afirma a nota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bloquinho dos Cumpade 2023 (@bloquinhodoscumpade)

Por conta do cancelamento da apresentação do Pedro Sampaio, o público que quiser o ressarcimento do dinheiro pode entrar em contato com a BaladApp até sábado (04), por meio do e-mail [email protected], para solicitar a devolução dos ingressos.

Agora, a próxima sexta-feira, primeiro dia do Bloquinho dos Cumpade, será com Bárbara Labres, George Henrique e Rodrigo, Low, 2Gether, Hand Up e Will.

No sábado (11), o agito continua, sendo comandado pelas atrações Mc Jacaré, Kamisa 10, Roberta Gato, Demik, Allef e Will.

Ingressos

Nesta semana, o Bloquinho dos Cumpade está marcado para acontecer na sexta-feira (10) e no sábado (11), na Estância Nobel, localizada em Anápolis.

Os interessados podem adquirir os ingressos por meio do site BaladApp, com opções de passaporte ou bilhete individual, com valores variando entre R$ 80 a R$ 200.

Aqueles que preferem comprar os bilhetes presencialmente podem buscar pelo Restaurante Vegas, Frigorífico Goiás, Cowboy Shop, TXC ou na Visótica. Em Goiânia, as entradas podem ser adquiridas na MP Home.