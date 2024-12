Moradora de Anápolis deixa carro de luxo em oficina e final da história é inacreditável

Dono da oficina informou à Polícia Militar que um dos funcionários furtou o automóvel

Davi Galvão - 13 de dezembro de 2024

Hilux teria sido furtada por um dos funcionários. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 50 anos, teve uma infeliz surpresa nesta sexta-feira (13) ao ir buscar uma caminhonete Hilux que havia deixado em uma oficina, em Anápolis, e descobrir que o carro tinha desaparecido.

A vítima acionou de imediato as autoridades que compareceram no estabelecimento indicado, localizado no bairro Jardim Arco Verde.

O dono da oficina informou à Polícia Militar que, até a noite desta quinta-feira (12), a Hilux ainda estava nas dependências do local, quando ele encerrou as atividades, ficando apenas um dos funcionários ao fim do expediente.

Ainda segundo o proprietário, teria sido este funcionário o autor do furto. Destacou ainda que, conforme imagens, a caminhonete apresentava avarias na porta lateral esquerda.

Diante das informações, a PM encaminhou as partes envolvidas no ocorrido até a Central de Flagrante, onde o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.