Casal conta como fez para chegar no nome inédito que foi escolhido para a filha

Um casal youtuber decidiu contar aos mais de 120 mil inscritos como foi encontrar um nome completamente diferente para a filha caçula e o relato tem dado o que falar.

Identificados como Ema e Branden, eles explicaram que tiveram a primogênita e optaram por um nome mais incomum, Londyn. Porém, para a caçula, a ideia foi encontrar um ainda mais atípico e com a fonética mais recheada da letra L.

Lynroe Breckyn Taylor. Esse foi o nome escolhido pelos pais de segunda viagem. “Eu comecei a adicionar L ao início dos nomes e disse: ‘e quanto a Lonroe?’ Tivemos esse por um tempo e sempre pensamos sobre isso. Achávamos que soava bem, mas ainda não era o nome exato”, disse a mãe.

“Pensei: ‘ah, se fizéssemos Lynroe, com Y, que acho o mais bonito, ela poderia ter o apelido Lynnie, que achei fofo. É extremamente único. E, se ela quiser um nome mais tradicional, o que eu não acho que ela o fará, ela pode simplesmente usar Lyn”, disse Ema.

O casal reforçou nos vídeos que sabe exatamente que muitos poderão não se agradar com a escolha, mas que o importante é que a família está bem com isso.

Branden contou, ainda, que o título do meio da caçula, “Breckyn”, foi optado fazendo referência à cidade de Breckenridge, no Colorado (EUA), onde se casou com a amada.

