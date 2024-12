Não é TI: estes são os 6 cursos universitários mais difíceis do Brasil (muitos não terminam)

Pesquisa fez um levantamento exibindo quais áreas têm o maior índice de desistência no país

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2024

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil)

Escolher um curso de graduação hoje em dia não é tarefa fácil, além de ser uma decisão muito importante para o futuro de uma pessoa.

Assim, antes de escolher qual profissão seguir na vida, um dos critérios que as pessoas analisam é a taxa de abandono dos estudantes na área.

Dessa forma, uma pesquisa realizada pelo Instituto Semesp, de 2020, catalogou uma lista exibindo os cursos com maior índice de evasão universitária no Brasil.

1. Engenharia Elétrica (40%)

O primeiro lugar do ranking é Engenharia Elétrica. O curso foi considerado difícil por conta do alto nível de abstração dos conceitos e do alto nível de conhecimento matemático necessário.

2. Engenharia Mecânica (39%)

A Engenharia Mecânica vem em segundo lugar por ser considerada uma graduação com matérias da área de exatas, principalmente matemática e física. É necessário ter muita habilidade com números e fórmulas.

3. Engenharia Civil (38%)

O ranking apontou a Engenharia Civil com terceiro lugar da pesquisa. As matérias da grade desse curso envolvem muitos cálculos matemáticos e conhecimento aprofundado em física.

4. Engenharia de Produção (37%)

O quarto lugar da pesquisa trouxe o curso de Engenharia de Produção como um dos mais difíceis. Isso porque essa graduação é repleta de muitas matérias com matemática e física em níveis avançados.

5. Engenharia Química (36%)

Já a Engenharia Química ocupa o quinto lugar do ranking. A graduação dessa área precisa de conhecimentos não só em química, como também em física e matemática em níveis bem avançados.

6. Cursos por tecnicidade de conteúdos: Engenharia Aeroespacial, Medicina e Direito

Por fim, os cursos de Engenharia Aeroespacial, Medicina e Direito entraram no ranking como cursos difíceis por tecnicidade de conteúdos. O motivo é que eles exigem estudo de teorias matemáticas, conhecimento avançado sobre ciência por trás de medicamentos e leitura e compreensão de princípios legais complexos.

