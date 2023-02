Clínica Popular da Saúde inicia campanha que chama atenção para cuidados com o coração

Se fosse parar para pensar, o coração é para o ser humano um dos órgãos que faz parte da ‘realeza’, já que ele representa o centro do sistema circulatório e é o responsável por bombear o sangue para todo o corpo.

E para que ele se mantenha em bom estado, é fundamental que as consultas e exames estejam sempre atualizados, já que é necessário garantir o bem-estar dele e de todos os outros órgãos do corpo para que tudo funcione perfeitamente bem e em sintonia.

E é com essa consciência que a Clínica Popular da Saúde iniciou nesta quarta-feira (1º) a campanha Fevereiro do Coração, para que os anapolinos tenham a oportunidade de receber atendimentos, assim como em todo o resto do ano, para observar como a saúde do coração está.

No local, os pacientes, além de terem acesso a equipes capacitadas e humanizadas na área de Cardiologia, também podem realizar uma série de exames.

Dentre eles estão o MAPA, Holter, eletrocardiograma, ecocardiograma e o famoso teste ergométrico. Todos com preços populares.

O objetivo é que toda a população tenha acesso à saúde pagando menos e ainda podendo parcelar tudo em até 10 vezes no cartões. Antes, basta conferir as condições.

Desde que foi criada, a Clínica Popular realiza ano após ano uma série de campanhas, sempre com o foco de conscientizar sobre a importância de cuidar do próprio corpo.

Afinal, muitas doenças podem ser evitadas e tratadas com maior taxa de sucesso se diagnosticadas precocemente.

Para isso, a unidade conta com estrutura diferenciada, que oferece conforto, comodidade, maior privacidade para procedimentos e até um cafezinho para os momentos de espera.

Para agendar consultas e exames, os interessados só precisam entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.