Conheça a cidade que guarda um dos lugares mais encantadores de Goiás e é perfeita para curtir com os amigos

Não é novidade para ninguém que Goiás é um estado repleto de belezas naturais. No entanto, existe um lugar que nem sempre se encontra na rota dos turistas e que merece todas as atenções de quem passa por lá.

Se trata da nascente do Rio Bom Jesus, localizada em Mimoso de Goiás, município que fica a cerca de 240 km de Goiânia (aproximadamente 4h de viagem).

A vista é surpreendente, devido às águas cristalinas do curso de água. Além de se banharem no local, os visitantes podem aproveitar toda a beleza paradisíaca do ambiente para tirar belas fotos e postar nas redes sociais, ou apenas curtir o momento apreciando a paisagem.

Pagando uma pequena quantia, o turista pode conhecer esse espaço natural e passar o dia no local. Há também a opção de pagar uma hospedagem na Fazenda Hotel da Vovó, que oferece opções de lazer, refeições e uma vista ampla dos campos de Mimoso de Goiás – além, é claro, da passagem para a nascente.

Sendo assim, o turista que estiver com vontade de explorar novas opções, e ainda não conhece o Rio Bom Jesus, acaba de ganhar uma nova alternativa para visitar – ainda mais se for em família ou com um grupo de amigos!