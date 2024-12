Revelada a identidade de motociclista morto em acidente na BR-070

Colisão teria ocorrido na altura do km 50, por volta das 08h, quando a moto teria batido na lateral do carro

Samuel Leão - 01 de dezembro de 2024

Moacir sofreu o acidente na manhã deste domingo (1º). (Foto: Reprodução)

Um acidente entre uma moto e um carro, ocorrido na BR-070, na região de Cocalzinho de Goiás, resultou na morte de um motociclista. Ele foi identificado como Moacir Sebastião Fernandes, de 61 anos.

A colisão teria ocorrido na altura do km 50, por volta das 08h, quando a moto teria batido na lateral do carro, causando grandes danos nele. Com o impacto, a motocicleta ficou às margens da rodovia.

Moacir sofreu graves ferimentos e ficou caído no local do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu para atender a ocorrência.

Ao chegar no local, eles constataram diversos ferimentos na vítima, que já não apresentava batimentos e teve o óbito constatado.

O Instituto Médico Legal (IML) procedeu com a retirada do corpo, após a realização dos exames periciais. A moto foi entregue para a filha do Moacir.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal, e poderá ser acompanhado pela Polícia Civil (PC) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).