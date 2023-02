Estimulação Transcraniana auxilia na reabilitação de pacientes com sequelas do AVC, entenda como essa técnica funciona

Estimulação Transcraniana

A estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) é um método não-invasivo, indolor, de estimulação do cérebro que utiliza uma corrente elétrica baixa e contínua emitida diretamente na área cerebral de interesse, através de pequenos eletrodos, fazendo com que a corrente elétrica emitida aumente o nível de atividade cerebral da área estimulada. De início esse aparelho foi desenvolvido para ajudar pacientes com lesões cerebrais, sequelas de AVC. No entanto, com o decorrer do tempo, os estudos e casos clínicos comprovados demonstraram que a ETCC é utilizada com o escopo de aumentar as habilidades linguísticas e matemáticas, a atenção, resolução de problemas, memória, e coordenação, bem como algumas doenças neurológicas.

Durante a aplicação da corrente contínua de baixa intensidade (ETCC), correntes diretas de baixa amplitude são aplicadas através de eletrodos posicionados em pontos pré-determinados no couro cabeludo, e essas correntes penetram o crânio atingindo o cérebro, de forma suficiente para modificar os potenciais neurais transmembrana, influenciando os níveis de excitabilidade e modulando a taxa de disparo células neuronais isoladas.

Existem várias pesquisas internacionais que evidenciam os benefícios da técnica em pacientes com sequela de AVC, Traumatismo Craniano, Doença de Parkinson entre outras doenças neurológicas. Os objetivos podem ser desde recuperação de movimentos, como também melhora da fala, compreensão e cognição. Os atendimentos ocorrem de forma simultânea com a sessão de estimulação transcraniana. Por exemplo, o paciente pode realizar um treino de marcha (andar com um andador )e receber os estímulos do aparelho ao mesmo tempo) ou também realizar atendimento fonoaudiólogo juntamente com a sessão de estimulação transcraniana. Isso pode variar de acordo com os objetivos traçados na avaliação junto com família e paciente.

Vejam os pacientes que já fizeram.

