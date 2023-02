Goiás tem o registro de duas mortes por choque elétrico em menos de 24h

Menos de 24h após uma criança de 10 anos ser vítima de uma descarga elétrica fatal, Goiás registrou uma nova morte por eletrocussão, no final da tarde desta quarta-feira (01º).

O caso ocorreu em Itaberaí, cidade na região Central do estado. Conforme apurado pela reportagem do Portal 6, uma equipe de prestadores de serviços estava organizando a estrutura de um evento, previsto para ocorrer no dia seguinte, em um espaço na zona rural do município.

Segundo as testemunhas, ao tentarem mover um tenda de um ponto do local a outro, o grupo acabou atingindo uma rede de energia. Quem segurava a estrutura metálica acabou sendo atingido pela descarga elétrica.

Com isso, sete pessoas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Municipal de Itaberaí. No entanto, uma das vítimas, um jovem de 19 anos, acabou não resistindo e veio a óbito.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada no posto de saúde, conduzindo as testemunhas para prestarem depoimento do ocorrido na delegacia da cidade.

Ambos casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.