Descubra 6 lugares abandonados em Anápolis

Deixados por imbróglios judiciais, disputas de posse, mudanças de local ou até pelo simples descaso do Poder Público, várias construções enfrentam o marasmo e aguardam pacientemente o desgaste do tempo

Samuel Leão - 07 de dezembro de 2024

Bretas abandonado, no Jardim Europa. Registro de 2023. (Foto: Google)

Com diversos prédios em construção, empresas abrindo e comércios se expandindo, o cenário parece muito favorável em Anápolis. Todavia, mesmo com o “céu de brigadeiro”, alguns empreendimentos, instituições e espaços públicos da cidade enfrentam o abandono.

Deixados por imbróglios judiciais, disputas de posse, mudanças de local ou até pelo simples descaso do Poder Público, várias construções enfrentam o marasmo e ficam à mercê do desgaste do tempo.

Pensando nesse cenário, o Portal 6 preparou uma lista com 6 lugares abandonados em Anápolis para você conhecer:

1 – Supermercado Bretas

Situado no bairro Jardim Europa, a construção colossal chama atenção de quem passa e lembra até um cenário pós-apocalíptico, deixada como está desde que foi fechada. Cercada por grades, a área abriga o galpão onde ficava o supermercado Bretas, que acabou encerrando as atividades.

O fechamento teria ocorrido pela construção se dar em uma Área de Preservação Permanente (APP), bem às margens de um córrego que passa ali. Em uma via de ligação entre o Jundiaí em o Anápolis City, ao lado de grandes empreendimentos imobiliários, o lote, caso pudesse ser usufruído normalmente, teria um alto valor de venda.

2 – Prédio do Jundiaí

A construção de um prédio, especialmente quando está localizado em uma área nobre da cidade e possui mais de 10 andares, envolve dezenas de pessoas e mobiliza cifras vultuosas de dinheiro. No entanto, quando algo dá errado, todo esforço se torna prejuízo, e os contratempos podem acabar inviabilizando o término da obra e gerar um “elefante branco”.

Isso foi justamente o que aconteceu com um prédio de Anápolis, situado no bairro Jundiaí. A estrutura inacabada, situada na esquina da Rua 17 com a 18, deixa uma pulga atrás da orelha sobre as motivações da paralisação da construção. Em reportagem, o Portal 6 descobriu detalhes do caso e até conseguiu uma previsão da continuidade da obra.

3 – Antiga Faculdade Anhanguera

Em 2023, após mais de 20 anos de funcionamento, a Faculdade Anhanguera precisou cortar gastos e mudou de lugar, transferindo a operação para as mediações do Anashopping. A construção onde a instituição estava instalada antes, na Avenida Universitária, possui grandes dimensões e, até momento, não teria encontrado novos ocupantes.

A Faculdade chegou a acomodar mais de 7 mil alunos distribuídos nos três turnos do dia — sem contar o quadro de funcionários, docentes e técnicos. Corretores ouvidos pela reportagem, ainda em 2023, afirmaram que o terreno estava sendo vendido por R$ 45 milhões. Já o aluguel estaria cotado em aproximadamente R$ 80 mil para usufruto de todas as dependências do prédio.

4 – Igreja em Miranápolis

Situado a menos de 20 km de Anápolis, no distrito de Miranápolis, uma obra chama a atenção dos transeuntes sem sequer ter sido completada. Se trata de uma catedral que se caracteriza pelo alto padrão arquitetônico – que encanta turistas e moradores que cruzam caminhos com a obra, e muitos param para realizar ensaios de foto e vídeos.

A construção teria sido levantada pelos Franciscanos da Imaculada, uma ordem católica. Teoricamente era para ser um Santuário dedicado à Mãe de Deus, sob o título de Maria Corredentora, mas acabou não saindo do papel e, supostamente, teria custado R$ 2 milhões à Igreja.

5 – Antiga Antártica

No Bairro Vila Goiás, bem ao lado do Jundiaí, um galpão com vários andares se levanta imponente, com a pintura das paredes já desgastadas e as janelas abertas. A construção, que já abrigou uma unidade da Cervejaria Antártica, agora virou, no máximo, um ponto de referência.

Isso ocorre porque, mesmo parado há mais de uma década, o prédio não foi ocupado por nenhum outro empreendimento. Apesar da morosidade, a região se aquece com o surgimento de novos edifícios, como o Gênesis e o Zion, ainda em construção, e promete receber alguma atenção do mercado imobiliário no futuro.

6 – Parque da Cidade

Fundado em 2014, e já tendo recebido vários eventos e até festivais, um deles em 2019, a distância do núcleo urbano e o descaso do poder público tornaram o local mais um exemplo de abandono na cidade. Com o mato tomando conta, aparelhos quebrados e tapumes fechando uma construção que lá está, o Parque da Cidade tem baixíssima procura da população.

Infelizmente, o espaço, feito com a proposta de ser um ponto de lazer, descontração e descanso, se tornou até palco de mortes. O uso do lago, que fica em ambiente inóspito e desguardado, já causou dois óbitos de jovens, um de 19 anos, em 2016, e outro de 21 anos, em 2021.

Bônus – Carro do Anashopping

Estacionado no Anashopping, um carro de modelo SsangYoung Kyron, e cor preta, avaliado em cerca de R$ 38 mil -segundo a tabela FIPE – repousa há anos com os quatro pneus furados. O veículo, de marca coreana, mas munido com um motor feito pela Mercedes Benz, está lá há tanto tempo que até já foi coberto parcialmente com material de construção.

Em uma série de matérias, o Portal 6 contou a história por trás do abandono, em um drama vivido por uma idosa que, até hoje, não teve resolução.