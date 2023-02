Moradores de Goiânia são surpreendidos com mensagem inesperada e reação ao ler bilhete viraliza; veja

Viralizou no TikTok um vídeo onde diversos moradores de Goiânia são “presenteados” com um bilhetinho inesperado por um homem desconhecido. Para a surpresa deles – e também de quem vê – a reação ao ler é unânime: abrir um sorriso.

Isso porque a pequena mensagem conta com frases como “Vai dar tudo certo”, “Você é especial”, além de palavras de fé, como “Deus manda te dizer não temas, pois sou contigo”.

A autoria dessa brincadeira do bem é de Rafael Messias e Maicon Stefanio, criadores da página “Os Goianos de Goiás”. Os amigos e donos da conta viram o perfil no TikTok sair de 80 seguidores para mais de 53 mil em menos de uma semana, graças ao sucesso do vídeo.

Rafael, que trabalha como servidor público em Goiânia, disse que “a repercussão foi impressionante”, atingindo um alcance muito além do esperado.

Ele também explicou que a ideia para o vídeo foi inspirada em outros produtores de conteúdo, que mandavam bilhetinhos da mesma forma, buscando fazer com que as pessoas que recebiam a mensagem sorrissem.

“A pandemia deixou as pessoas muito carentes, muitas ficaram sem amor. Aí a gente pensou em mandar uns bilhetinhos mais motivacionais, com a palavra de Deus, o que acabou dando certo”, afirmou Rafael.

Até o momento, o vídeo viral teve mais de 4 milhões de visualizações, 363 mil curtidas e 3 mil comentários no TikTok, sendo o maior hit d’Os Goianos de Goiás.

Por fim, o fundador da página afirmou que planeja dar continuidade aos vídeos com bilhetes motivacionais na rede social.