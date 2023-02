Por unanimidade, Bruno Peixoto é eleito presidente da Assembleia Legislativa de Goiás

O deputado estadual Bruno Peixoto (UB) foi eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O parlamentar recebeu o aval dos 41 parlamentares empossados em cerimônia nesta quarta-feira (1º).

Na chapa, foram eleitos o vice-presidente Charles Bento (MDB), o segundo vice Clécio Alves (Republicanos), o terceiro vice Antônio Gomide (PT), o vice presidente corregedor Cairo Salim (PSD), primeiro secretário Virmondes Cruvinel (UB), segundo secretário Júlio Pina (PRTB), terceiro secretário Amauri Ribeiro (UB), e quarto secretário Gugu Nader (Agir).

Bruno é o deputado estadual mais bem votado nas eleições de 2022, com 73 mil votos. Ele foi reeleito para um novo mandato na Alego e era líder do Governo na Casa. “Sei o quanto foi difícil conquistar votos. Mas sei que junto com os Poderes, de mãos dadas com o governo, vamos produzir muitos frutos”, declarou após a vitória.

Na ocasião, o governador Ronaldo Caiado (UB) discursou destacando que o “sucesso” do Governo deve ser compartilhado com a Assembleia e cobrou celeridade dos empossados. “Vamos nos preocupar com as obras, vamos fazer também com que tenhamos agilidade nas votações no sentido de atendermos a necessidade e o compromisso que eu tenho de Governo, no segundo mandato, que é de quebrar o ciclo da pobreza do estado de Goiás”, arrematou.

O novo presidente encerrou a cerimônia convocando sessão extraordinária para esta quinta-feira (02), às 14h. Na oportunidade, os deputados irão apreciar matérias e definir como será a composição das comissões. Oficialmente, contudo, a 20ª legislatura só terá início em 15 de fevereiro.