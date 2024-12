Roberto Naves proíbe acesso de equipe de transição às repartições e manda secretários dificultarem a vida de Márcio Corrêa

Em reunião com auxiliares, prefeito também avisou que prepara uma forte reação contra o novo gestor a partir do próximo ano

Denilson Boaventura - 05 de dezembro de 2024

Prefeito Roberto Naves durante entrevista. (Foto: Reprodução/YouTube Rádio Manchester)

Prestes a deixar o cargo, Roberto Naves (Republicanos) reuniu secretários no final da tarde desta quinta-feira (05) para ameaçar os auxiliares que não obedecerem ao plano de dificultar a vida do prefeito eleito, Márcio Corrêa (PL), durante a transição.

Além disso, o ainda chefe do Executivo avisou que prepara uma forte reação contra o novo gestor a partir do próximo ano.

O quase ex-prefeito jurou vingança a quem fornecer informações ou liberar o acesso à equipe de transição para visitas. Em uma tentativa de intimidação, afirmou que qualquer revelação negativa contra ele respingará nos secretários.

Durante a conversa, Roberto revelou que já formou um grupo de vereadores e escalou radialistas e jornalistas aliados para criarem uma “máquina de ataques” contra o novo prefeito.

Enquanto o último comercial de TV da gestão Roberto Naves tenta criar um clima positivo para encerrar a administração com chave de ouro, e cenas do Natal de Coração circulam nas redes sociais, a publicação de notícias sobre problemas relacionados à contratação de Organizações Sociais (OSs), inchaço da máquina pública, excessos de gastos e falta de fiscalização provocaram a ira do prefeito.