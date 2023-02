Prefeito renuncia ao cargo para realizar tratamento contra a depressão

Prefeito de Chapadão do Céu, Eduardo Peixoto (UB) renunciou ao cargo. Assume de forma definitiva a gestão do município, localizado no Sudoeste de Goiás, o vice Vinicius Terin (MDB).

Eduardo Peixoto entregou a carga de renúncia à Câmara na terça-feira (31), informando que não obteve melhora na luta contra a depressão e que o agravamento no quadro o impedia de seguir à frente do Executivo.

Licenciado em 2021 pelos mesmos motivos, o agora ex-prefeito havia retornado ao cargo no final do ano passado após apresentar melhoras. Ele comunicou que seguirá realizando tratamento.

Aos 65 anos, Eduardo Peixoto já ocupou todos os cargos eletivos em Chapadão do Céu. Além de prefeito, o político foi vice e vereador, chegando, inclusive, a ocupar a Presidência da Câmara.