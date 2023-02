Estude Biomedicina EAD na UniEVANGÉLICA

As inscrições para o vestibular do curso de Biomedicina na modalidade Educação a Distância da Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA estão abertas. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da instituição.

As atividades são semipresenciais, com atividades remotas ao vivo pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e encontros físicos na universidade. “O AVA é bem dinâmico. Nossa estrutura virtual conta com professores extremamente capacitados e, para atividades presenciais, possuímos excelente infraestrutura de laboratórios, biblioteca com mais de 100 mil títulos, laboratório-escola e muito mais”, destaca Karine Watanabe de Brito Duarte, coordenadora do curso de Biomedicina.

Além de biomédica, Karine é especialista em Docência universitária e Mestre em assistência e avaliação em saúde. “Os docentes possuem ampla experiência, e são muito comprometidos em oferecer conhecimento científico atualizado, com o objetivo de atender às expectativas de um público cada vez mais exigente. O Biomédico, inicialmente, sai habilitado em Análises Clínicas”, ressalta ainda.

Essa habilitação possibilita a execução e o laudo de exames laboratoriais. Dessa forma, sua atuação profissional pode ocorrer em laboratórios de análises clínicas e hospitais. “Os exames laboratoriais são fundamentais para a identificação de agentes causadores de doenças. Mas o profissional pode trabalhar com exames de biologia molecular, atuar em pesquisas científicas e no segmento de biotecnologia, entre outras funções”, destaca ainda Karine Watanabe.

Assim, a formação em Biomedicina capacita o estudante para entrar no mercado de trabalho e realizar suas funções com qualidade. O egresso é capacitado ao exercício de diversas atividades, sempre pautado em princípios éticos e na compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio.

Na UniEVANGÉLICA, nosso compromisso é voltado para uma atuação em que haja transformação da realidade em benefício da sociedade. “Se você se identifica com o nosso curso de Biomedicina, venha estudar conosco e desfrutar do melhor ensino da região, e se destacar no mercado de trabalho. As aulas práticas são executadas de forma presencial, e, a depender do módulo ou semestre, podem ser quinzenais, preferêncialmente no período noturno”, convida Karine Watanabe de Brito Duarte, coordenadora do curso de Biomedicina.