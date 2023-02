Gustavo Mendanha não banca permanência no Mais Brasil: “Vou esperar as mudanças”

Gustavo Mendanha (Patriota) condicionou sua permanência no Mais Brasil, partido que nascerá da fusão do Patriota com o PTB, a um caráter de oposição ao governo de Ronaldo Caiado.

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia foi o segundo mais votado na eleição do ano passado, com cerca de 879 mil votos, e admite que é “uma das vozes” mais oposicionistas mais retumbantes.

Embora prefira “esperar as ações do governo”, Mendanha diz que foi votado pela população para ser uma figura de contraponto a Caiado.

O PTB em Goiás tem intenção de estar na base caiadista. Com a fusão, ainda não há definição de onde o Mais Brasil vai se posicionar. A indefinição coloca em xeque a permanência do político na legenda.

“A minha posição deixei muito clara de ser oposição. Eu vou esperar essas mudanças. Tenho conversado muito com o [Jorcelino] Braga, que é um amigo. Ele está à frente do partido. Espero que continue”, afirmou em entrevista ao Portal 6.

Mendanha citou que, se Braga permanecer, também deve seguir e não descarta “até assumir o Mais Brasil”. “Temos que esperar todo esse processo de fusão, a partir daí conversar com o Braga o presidente nacional para a gente pensar em assumir ou não o partido ou a permanência ou não nele”, completou.

Veja a entrevista na íntegra