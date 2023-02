Gustavo Mendanha sugere candidatura de Vitor Hugo a prefeito de Anápolis

O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), sugeriu que o ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL) seja candidato à Prefeitura de Anápolis.

Em entrevista ao Portal 6 nesta quinta-feira (02), o político afirmou que “Major Vitor Hugo tem que pensar sua candidatura a prefeito de Anápolis”.

A fala de Mendanha tem eco nos bastidores da política. Após a derrota na eleição para o Governo de Goiás no ano passado, o nome do parlamentar foi vinculado como um possível postulante ao Centro Administrativo em 2024.

O rumor tem base no desempenho de Vitor Hugo em Anápolis no pleito de 2022. Na cidade, o então candidato conquistou 46.529 votos, superando, inclusive, Gustavo Mendanha, que ficou com 32 mil votos. O político do PL ficou atrás apenas de Ronaldo Caiado (UB), com 105 mil.

O parlamentar colou sua imagem em Jair Bolsonaro, de quem foi líder na Câmara dos Deputados, e encarnou o espírito bolsonarista num município que deu dois terços dos votos ao então candidato à reeleição.

O ex-deputado federal deixou o comando do partido no estado. A sigla agora será comandada por Wilder Morais, que foi eleito senador.

Confira a entrevista na íntegra: