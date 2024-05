Após ‘piti’ de Roberto por elogio a Wilder, Expoana encerra chamando de “ilustríssimo” o prefeito ausente

Apoiador de Eerizânia não compareceu a nenhum dia da festa e enviou a pré-candidata para representá-lo na abertura

Pedro Hara - 05 de maio de 2024

Roberto Naves, prefeito de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Após piti de Roberto Naves (Republicanos) na abertura da Expoana pelos elogios da organização ao senador Wilder Morais (PL), o prefeito recebeu o reconhecimento que tanto esperava na noite do último sábado (04).

Antes do início do rodeio, o locutor da Expoana reuniu a diretoria do Sindicato Rural de Anápolis e as autoridades presentes.

Mesmo sem estar presente, Roberto foi chamado de “ilustríssimo prefeito” quando a Prefeitura de Anápolis foi mencionada entre os apoiadores do evento.

Durante a abertura do Expoana, em 1º de maio, o locutor disse que a festa só aconteceu porque Wilder destinou R$ 1 milhão.

Mensagem revelada pelo Portal 6, no dia 03 de maio, mostrou que o prefeito ficou enciumado com a menção ao senador, pois a Prefeitura de Anápolis destinou R$ 300 mil e não foi citada.

“Pede pra ele pagar os shows também”, escreveu Roberto.

O prefeito não compareceu a nenhum dia da festa e foi representado no evento por Eerizânia Freitas (UB), pré-candidata apoiada por ele.

Wilder e Roberto estão com a relação estremecida desde que o senador, presidente estadual do PL, filiou Márcio Corrêa para disputar a Prefeitura de Anápolis pelo partido.