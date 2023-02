Existem algumas casas no zodíaco que precisam ter cuidado antes de beijar na boca de um ficante pois podem acabar se iludindo de primeira e se frustrando demais.

Esses signos são excepcionais na matéria “criar situações imaginárias e se decepcionar depois”, e isso pode facilmente acontecer na primeira ficada. Não duvide.

São pessoas emotivas, intensas e apreciadoras de relacionamentos fixos. A questão é que nem todo beijo significa um namoro, seguido de casamento. Às vezes é só o calor do momento mesmo. E está tudo bem!

É preciso ter mais cuidado com os lugares em que está se metendo para não acabar mais uma vez machucado. Confira agora quais as casas que devem ter mais cuidado na hora de se envolver com uma pessoa nova!

Os signos que precisam ter cuidado antes de beijar na boca e se apaixonar:

1. Câncer

O canceriano, sem sombra de dúvidas, está no pódio dos signos mais emocionados do zodíaco. Basta tratá-lo bem, o encher de carinhos e beijos, que logo mais ele estará perdidamente apaixonado.

A verdade é que o canceriano aprecia demais o vínculo com as pessoas. Eles se jogam demais nas possíveis relações e detestam pensar em finais. Os nativos são realmente muito românticos.

O problema é que, com isso, eles se magoam constantemente, já que nem todas as pessoas estão aptas e abertas a começarem um relacionamento tão intenso assim, do dia para a noite.

2. Escorpião

Os escorpianos também precisam ter mais cautela antes de sair por aí distribuindo beijos em ficantes. No caso deles, são por dois motivos.

O primeiro motivo é que, assim como o canceriano (ambos regidos por água), o nativo de escorpião também é extremamente intenso e emocionado. Eles se jogam nos romances e idealizam uma vida a dois absoluta.

O segundo motivo é que são inconstantes, como a água, e apaixonantes. Então, pode ser que eles desistam dos ficantes logo depois e deixe as “vítimas” desiludidas e com os corações partidos.

3. Peixes

Por fim, o último signo regido por água também faz parte dessa lista dos signos que precisam ter cuidado antes de beijar na boca.

Isso porque o pisciano é sonhador, idealista, romântico e aéreo como os demais. Eles conseguem fantasiar um futuro promissor apenas com uma troca de olhares, imagine só com um beijo quente…

Então, para não sair quebrando a cara de novo, é melhor ter mais zelo e cautela na hora de escolher os ficantes. Isso evitará maiores frustrações.

