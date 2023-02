Últimos dias para inscrição em curso de especialização gratuito e à distância na UFG

Está chegando ao fim o prazo de inscrição para o curso de especialização gratuito e à distância em Ensino de Artes Visuais: Abordagens metodológicas e processos, oferecido pela Universidade Federal de Goiás (UFG).

A pós-graduação oferece 162 vagas, que serão distribuídas entre cinco polos: Goiânia (42 vagas), Anápolis, Cavalcante, Goiás e São Simão (30 vagas cada).

As aulas estão previstas para começar no dia 17 de março deste ano, com conclusão em 19 de outubro de 2024. No total, a carga horária equivalente é de 360h.

Para se candidatar, é preciso ter graduação completa, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), além de atuar como docente da disciplina na educação básica e/ou em espaços não-formais de arte.

As inscrições foram prorrogadas até este domingo (05), e podem ser realizadas pelo site EADmin. Mais informações sobre o edital também podem ser encontradas no mesmo endereço eletrônico.