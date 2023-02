Duas cidades de Goiás estão entre os destinos mais buscados pelos foliões do país

Duas cidades de Goiás aparecem na lista dos destinos mais procurados pelos foliões do Brasil para curtir o Carnaval em 2023. Os dados foram divulgados pela ClickBus – principal plataforma do país no ramo de passagens de ônibus – e consideraram os pontos mais buscados nas estações rodoviárias.

Segundo o levantamento, entre as capitais, Goiânia ocupa a 6º posição. Ficando atrás de Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

Já entre os destinos mais buscados no interior do Brasil, o município conhecido pelas águas quentes e termais, Caldas Novas, no Sul de Goiás, aparece em 7º lugar.

Na frente dele, estão as seguintes localidades: Campinas (SP), Foz do Iguaçu (PR), Maringá (PR), Uberlândia (MG), Londrina (PR) e Ribeirão Preto (SP).

O levantamento também mostrou quais são os oitos destinos mais buscados no litoral brasileiro, sendo eles: Balneário Camboriú (SC), Santos (SP), Paraty (RJ), Cabo Frio (RJ), Itajaí (SC), Joinville (SC), Angra dos Reis (RJ) e Porto Seguro (BA).

Veja o ranking:

Top 8 destinos mais buscados para embarque no Carnaval:

Rio de Janeiro – RJ São Paulo – SP Florianópolis – SC Belo Horizonte – MG Salvador – BA Goiânia – GO Brasília – DF Curitiba – PR

Top 8 destinos mais buscados no interior brasileiro:

Campinas – SP Foz do Iguaçu – PR Maringá – PR Uberlândia – MG Londrina – PR Ribeirão Preto – SP Caldas Novas -GO Juiz de Fora – MG

Top 8 destinos mais buscados no litoral brasileiro: