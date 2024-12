Conheça o bairro que recebeu mais de 60% dos lançamentos imobiliários deste ano em Anápolis

Balanço trimestral da Sinduscon também mostra que a cidade teve um aumento de 20% nos empreendimentos durante o período

Davi Galvão - 09 de dezembro de 2024

Vista panorâmica de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Conforme dados divulgados no último relatório trimestral do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Anápolis (Sinduscon), mais da metade de todos os lançamentos imobiliários realizados na cidade durante os meses de julho a setembro, se concentraram no bairro Jardim Europa.

O número já demonstra pujança, já que o município teve aumento de 20% no número de novos imóveis se comparado ao mesmo período do ano passado.

Para o corretor, Luiz Augusto de Lima, alguns motivos explicam o fato de o Jardim Europa ter sido escolhido para sediar 63% desses empreendimentos.

“A localidade, obviamente, é o principal fator. Não só o Jardim Europa, mas como todos os bairros que vizinham o Jundiaí, tendem a ser muito procurados, especialmente para condomínios”, comentou.

Para o especialista, o fato de o bairro também possuir uma grande gama de serviços e atividades de lazer à população também justifica tal expressividade nos números.

Outro motivo da localidade ter concentrado mais da metade dos lançamentos se dá também por uma explicação bastante simples: a disponibilidade de espaço.

“O Jardim Europa contar com muito espaço disponível, de grandes extensões, também deve ter pesado muito para as empreendedoras. Mas obviamente, isso é algo que muda com o tempo. Outras regiões, como o Parque Brasília, o Bairro de Lourdes e o entorno desses também são grandes promessas nesse quesito”, comentou.

Lançamentos

Um dos novos empreendimentos que compõe essa gama é o Residencial Epic, o mais recente lançamento da MRV.

O local será construído em uma área total de mais de 11 mil m² e irá contar com 256 apartamentos de dois quartos, podendo incluir suíte e varanda com churrasqueira a carvão.

A área de lazer também irá contar com espaço gourmet, churrasqueira, playground, academia, salão de festas e pet place já equipados, além de piscinas adulto e infantil, bicicletário e área para piquenique.