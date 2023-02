Homem que ganhou na Mega-Sena não poderá ficar com o prêmio; entenda o caso

Um homem que ganhou na Mega-Sena não poderá ficar com o prêmio, pois foi encontrado sem vida no quarto de um hotel em Curitiba (PR) na última quinta-feira (02).

A Polícia Militar (PM) informou que o bilhete estava premiado com o valor de R$ 398 mil. Para não prejudicar o caso, o ganhador teve a identidade preservada.

Segundo a Rádio Banda B, o homem era do interior do Paraná. “Ele tinha um papel de requisição de prêmio, mas não chegou a sacar o dinheiro”, disse o soldado Bazani, do 12º Batalhão da PM.

O motivo do ganhador da Mega-Sena estar na capital seria a realização de um tratamento de saúde, conforme reportagem do veículo.

A Rádio Banda B apurou ainda que os familiares chegaram a enviar mensagens questionando se ele estava bem na quarta-feira (1º), mas não tiveram resposta.

Peritos do Instituto de Criminalística não encontraram marcas de violência no corpo dele, que foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

“A princípio, ele morreu de causa natural”, acrescentou Bazani. Caberá à Polícia Civil (PC) dar andamento às investigações para elucidar o óbito.

Ainda não foi divulgado quem terá direito ao saque dos R$ 398 mil.