Trabalhador é demitido por justa causa após empresa descobrir o que ele fez para bater a meta

Em depoimento, ele alegou que realizava ação pois as "metas eram abusivas"

Gabriella Pinheiro - 06 de dezembro de 2024

(Foto: KATRIN BOLOVTSOVA)

Para conseguir bater a meta mensal, um trabalhador apostou em um método criminoso que, inclusive, o fez ser descoberto e até a ser demitido por justa causa. Isso porque ele forjava venda de cervejas no local onde trabalhava, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Em depoimento, ele alegou que realizava o crime pois as “metas eram abusivas”. O mesmo chegou a entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, mas a Vara do Trabalho de Frutal julgou improcedente o pedido.

Inicialmente, o empregado ainda tentou reverter a justa causa, mas a decisão inicial foi mantida, conforme divulgado em 28 de novembro pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O nome dos envolvidos não foi revelado.

Conforme a Justiça, o trabalhador teria recorrida da decisão pedindo para que a empresa fosse condenada a pagar verbas rescisórias, alegando que a empresa demorou a demiti-lo e que as ações dele não prejudicaram ninguém.

Já a empresa argumentou, afirmando que reuniu documentos que atestam os pedidos fraudulentos e que o funcionário confessou a ação.