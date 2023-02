Inscrições para Bombeiro Mirim em Goiás começam no sábado (04); veja como participar

Começam neste sábado (04) as inscrições para participar do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

A iniciativa busca oferecer às crianças noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação física e no trânsito, além de proteção ao meio ambiente, prevenção de incêndios, cidadania e ética e entre outros.

Para pleitear uma das vagas, os pais ou responsáveis devem preencher um formulário de inscrição gratuito por meio do site www.bombeiros.go.gov.br.

O projeto é destinado para crianças com idade entre 09 e 11 anos que estejam devidamente matriculados na rede regular de ensino, pública ou privada.

Geralmente, o processo seletivo acontece por meio de sorteio e os selecionados são distribuídos ente os turnos matutino e vespertino.

Os selecionados serão contemplados com uniforme e mochila, além de receberem refeições no espaço. Mais informações serão disponibilizadas em breve no site do CBMGO.