Pais e formandos ficam 3 horas no escuro após ‘apagão’ no CEL da OAB Anápolis

Local hospedava a formatura do Colégio Adonai. Ao Portal 6, Equatorial explicou que problema foi no próprio clube

Thiago Alonso - 12 de dezembro de 2024

Evento ficou paralisado devido à falta de energia. (Foto: Reprodução)

No escuro. Foi assim que pais, colegas e familiares de alunos do Colégio Adonai, de Anápolis, se encontraram por cerca de 3 horas durante a cerimônia de formatura.

O evento, que aconteceu no CEL da OAB, no bairro Chácaras Americanas, região Leste do município, sofreu diversos atrasos nesta quinta-feira (12), por conta da falta de energia.

Ao Portal 6, familiares que estavam no local relataram que o problema teria iniciado ainda durante a tarde, antes da programação se iniciar, deixando os mais de 500 convidados no escuro com o cair da noite.

Em certo momento, um gerador fornecido pela própria organização do colégio chegou a ser instalado, mas por conta da grande estrutura do edifício, não suportou a demanda e parou de funcionar.

De acordo com apuração da reportagem, o problema teria durado pelo menos 3h, com a formatura se iniciando ainda no escuro. Contudo, a questão foi resolvida por volta das 20h30, quando a energia retornou ao local.

A falta de luz, por sinal, foi motivo de diversas suposições e teorias sobre o que poderia ter acontecido, mas, aos familiares, a diretora da instituição escolar afirmou que os transtornos teriam ocorrido devido a um transformador queimado.

Esta informação foi confirmada pela Equatorial que, de maneira exclusiva e oficial ao Portal 6, sustentou que a causa do problema é de total responsabilidade do clube.

A companhia chegou a enviar uma equipe até o local, mas apenas para prestar orientações para um técnico eletricista de responsabilidade do clube, que realizou os trabalhos e restabeleceu o fornecimento.

Confira a nota da Equatorial Goiás na íntegra: