Licitação da ponte estaiada na região Sul de Anápolis é suspensa

Foi suspensa a licitação para contratação de empresas que farão os projetos básico e executivo da ponte estaiada que ligará os bairros Morumbi e Polocentro, na região Sul de Anápolis.

A suspensão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (02). No texto, a justificativa cita ‘alteração do projeto básico’.

O prefeito Roberto Naves (PP), questionado sobre a medida, explicou que a licitação será remarcada para que a Prefeitura possa permitir a concorrência de um consórcio de empresas.

“Foi remarcada porque no termo de referência não permitíamos consórcio. Quando não se permite consórcio numa obra desse tamanho, restringe-se muito a quantidade de empresas que podem participar. Nós procuramos o máximo de concorrência, o máximo de competição”, afirmou.

De acordo com estudo da administração, 25 milhões de veículos passam, por ano, no trecho entre as avenidas Brasil e Pedro Ludovico e terão o trajeto reduzido em até 4 km com a obra. A ponte estaiada faz parte do pacote Anápolis Investe e teria investimento de R$ 600 milhões.