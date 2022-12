Veja imagens dos projetos das principais obras anunciadas em Anápolis

O Anápolis Investe divulgou nesta quinta-feira (01) inúmeros investimentos na infraestrutura, cultura, saúde e lazer do munícipio. O programa prevê mais de R$ 1 bilhão para, segundo a Prefeitura, acompanhar o crescimento da cidade nos próximos 20 anos. O Portal 6 obteve imagens de como devem ficar as principais obras do pacote.

Em mobilidade urbana, serão investidos mais de R$ 600 milhões. A grande novidade é a ponte estaiada que vai ligar os bairros Polocentro e Morumbi. De acordo com estudo da administração, 25 milhões de veículos passam, por ano, no trecho entre as avenidas Brasil e Pedro Ludovico e terão o trajeto reduzido em até 4 km.

Veja fotos do projeto:

A cidade ganhará mais um mercado municipal, que será construído na Vila Jaiara. A nova estrutura terá 81 bancas, banheiros com acessibilidades, estacionamento, espaço de convivência e praça de alimentação.

Veja como vai ficar:

Os setores de lazer e cultura dos anapolinos serão contemplados com obras no valor de mais de R$ 30 milhões. O projeto conta com a construção de núcleo para a integração do teatro, música, dança e artes, que ficará localizada Avenida Fayad Hanna.

Confira como vai ficar o Centro Cultural:

O munícipio ainda vai ganhar 14 arenas poliesportivas em bairros como: Bairros Calixtolândia, Bougainville, Santos Dumont, Vila São Vicente e Parque dos Pirineus. Anápolis terá ainda a construção de 19 praças e parques, nas seguintes regiões: Parque São Silvestre, Praça Jardim Primavera, Praça Summerville 1 e 2 etapa, Praça dos Pirineus, entre outros.

Confira como devem ficar:

A primeira Clínica Escola do Autista está em construção próxima ao Parque da Matinha. No local, pessoas com o Transtorno do Espectro Autista receberão atendimentos multidisciplinares com programas de ensino de linguagens, códigos de comunicação e diversos outros tratamentos especializados.

Veja como deve ficar:

O Jardim Botânico fica localizado na área do antigo Clube Ipiranga, no Bairro Jundiaí, o projeto terá o valor R$ 1,5 milhão para a revitalização. O novo cartão postal fica ao lado do Parque das Águas, onde se encontra o complexo que inclui o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia (CEITec).

Confira como deve ficar o Jardim Botânico:



A saúde pública da cidade contará com mais 75 leitos clínicos adultos e pediátricos, no Centro de Internação Leblon. De acordo com a Prefeitura, o aumento deve será pra suprir a demanda de pacientes internados com casos leves a moderados, com atendimento humanizado. A obra receberá o investimento no valor de R$ 20 milhões para implementação.

Confira o Centro de Internação Leblon: