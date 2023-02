Você sabia que existe um truque no WhatsApp capaz de impedir print de fotos e vídeos das conversas? Em menos de poucos segundos, a tática pode ser colocada em prática sem a necessidade de instalação de outro aplicativo.

Com esse método, você conseguirá garantir ainda mais privacidade na hora de bater um papo com alguém na plataforma além de evitar o vazamento de alguns conteúdos mais privados.

Então, já pegue papel e caneta para anotar as dicas!

O truque no WhatsApp para impedir print de fotos e vídeos das conversas

É comum que, durante uma conversa no WhatsApp, muitos usuários acabem ficando com medo de enviar certos conteúdos por receio deles serem vazados na web por meio de um print.

Basta um simples ‘click’ para que diversas fotos e vídeos enviados a um grupo ou para um chat específico sejam vazados no aplicativo e circulem nas redes sociais.

No entanto, para garantir a segurança das mensagens enviadas na plataforma, existe um novo truque no WhatsApp que é capaz de impedir o print de fotos e vídeos.

Dessa maneira, após enviar o conteúdo, a pessoa que recebe terá acesso a mídia em uma única vez por meio do modo de “visualização única”. Depois, ao conferir o vídeo ou foto, a mensagem é apagada automaticamente sem que haja uma possibilidade de uma captura de tela.

Para ativar a função, basta abrir uma conversa no WhatsApp e, em seguida, selecionar o ícone de “+” para enviar uma mídia. Depois, basta escolher uma foto na galeria que deseja enviar e clicar no número “1” que está localizado na parte inferior direita, perto do botão de enviar.

Assim, o recurso será ativado. Caso seja a primeira vez que você envie utilizando o recurso, uma notificação será exibida e basta clicar em enviar.

