Tutorial de um desinfetante natural potente bombou nas redes e trouxe solução para um problema universal em qualquer lar brasileiro

Magno Oliver - 07 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela /YouTube)

Não tem jeito, se tem uma situação complicada que passamos frequentemente em nossas casas, em específico o banheiro, é o problema de se deparar com o vaso sanitário amarelado por dentro.

Assim, paira na cabeça de toda pessoa responsável pelas tarefas domésticas de casa a mesma dúvida: o que fazer para tirar o amarelado incrustado do vaso sanitário?

Dessa forma, diante desse dilema cruel, um truque bastante natural, eficaz e diferenciado viralizou nas redes sociais e trouxe uma luz no fim do túnel para quem sofre com o problema.

Forma fácil de desencardir e tirar o amarelo do vaso do banheiro (ainda deixa cheiroso)

O perfil no Instagram da @venhacom_cris viralizou nas redes sociais ajudando quem cuida das tarefas domésticas a lidar com o clássico problema do vaso encardido. Papel e caneta na mão.

Assim, com apenas 3 ingredientes ela mostrou que é possível dar um fim definitivo a uma problema que dar dor de cabeça em muita gente nos dias atuais.

Ingredientes que você vai precisar para fazer a misturinha pro vaso sanitário:

– Medidor plástico

– Frasco vazio de detergente ou borrifador

– 200 ml de água morna

– 3 colheres de sopa bem cheias de sal

– 200 ml de vinagre de álcool

– 3 gotas de essência de lima limão

Modo de preparo da misturinha para o vaso sanitário:

Em um borrifador ou embalagem vazia de detergente, coloque a água. Depois disso, coloque as 3 colheres de sal, o vinagre de álcool, a essência de lima limão e misture bem até encorpar dentro do recipiente.

Assim, feito isso, é hora de aplicar no vaso sanitário. O vídeo mostra que é preciso colocar um pouco de sal dentro do vaso sanitário, em volta da área manchada e, em seguida, aplicar a misturinha natural.

Confira o vídeo completo da misturinha para o vaso:

