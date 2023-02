Em Anápolis, mulher vê a amiga sendo agredida pelo marido e esfaqueia ele

Um homem, de 30 anos, foi esfaqueado pela amiga da esposa depois de ser visto agredindo a própria companheira. O caso aconteceu na tarde deste sábado (04) na Vila Norte, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que, segundo populares que presenciaram o fato, o casal estava com duas colegas em um pesque-pague fazendo uso de bebidas alcoólicas juntos. A situação mudou quando os cônjuges começaram a brigar.

O grupo voltou para casa e no local, a suposta autora, de 29 anos, tomou as dores da amiga e “partiu para cima” do marido dela. No mesmo momento ela entrou na residência, pegou uma faca e voltou para a continuar a discussão.

Já irritada com a situação, a jovem começou ameaçar o homem dizendo que iria matá-lo e que, segundo testemunhas, nem mesmo a colega protegida escapou. Para a esposa da vítima ela disse “se você vier vou te matar também”.

A suspeita esfaqueou o companheiro da amiga na altura do peito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros socorros.

O homem foi levado pela equipe para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

A suposta autora e a arma do crime foram levadas para à Central de Flagrantes. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).