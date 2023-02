A partir do dia 15 de fevereiro, os beneficiários do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) irão começar a receber o pagamento do abono salarial, sendo possível realizar a consulta de forma prática por meio da carteira de trabalho (CTPS).

Neste ano, o benefício será destinado especificamente para os brasileiros que tiverem atuado profissionalmente durante o ano-base 2021.

O pagamento do PIS será distribuído pela Caixa Econômica Federal, enquanto os funcionários públicos receberão o Pasep por meio do Banco do Brasil.

Para os trabalhadores das empresas privadas, o abono salarial será pago de acordo com o mês de nascimento, com início em fevereiro e fim previsto para julho.

Os profissionais que já possuem conta na Caixa vão receber o crédito de maneira automática, os demais terão o pagamento debitado em uma conta que será aberta no Caixa Tem.

Vale ressaltar que o PIS deste ano será destinado aos trabalhadores que além de terem trabalhado com carteira assinada em 2021, receberam remuneração máxima de dois salários-mínimos.

Por outro lado, o pagamento dos mais de 1 milhão de servidores públicos será debitado seguindo o último o número de inscrição do trabalhador.

Para garantir o abono salarial, os brasileiros precisam estar devidamente inscritos no PIS/PASEP pelo prazo mínimo de cinco anos, sendo também necessário ter atuado profissionalmente em 2021 por ao menos 30 dias.

Liberada consulta do PIS/Pasep 2023 pela carteira de trabalho; veja se você vai receber

Os trabalhadores que ainda não sabem se terão direito ao abono salarial do PIS/Pasep podem realizar a consulta de uma forma prática por meio da Carteira de Trabalho (CTPS).

Na versão física, os brasileiros conseguem encontrar o número de inscrição já na primeira página, onde também é possível localizar as informações pessoais do trabalhador.

Para aqueles que preferirem consultar pela CTPS digital, basta apenas selecionar a opção “Benefícios” e conferir tudo a respeito do abono salarial, benefício emergencial e seguro-desemprego.

Com o CPF ou número do Número de Identificação Social (NIS), os trabalhadores do setor privado também podem consultar se possuem direito ao pagamento pelo próprio site ou aplicativo da Caixa.

No caso dos servidores públicos, a consulta pode ser realizada pelo site do Banco do Brasil com o CPF ou então por meio do número de inscrição.

O Pasep também pode ser consultado através do número 4004-0001, pelo 080007290001 ou ainda pelo atendimento Alô Trabalho no 158.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!