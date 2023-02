Pais abandonam bebê em aeroporto e companhia aérea toma seria decisão

Um bebê foi abandonado no balcão de check-in de um aeroporto depois que os pais chegaram ao local sem passagem para o filho. O caso aconteceu em Tel Aviv, cidade de Israel.

A situação repercutiu internacionalmente após a companhia aérea confirmar e dar detalhes sobre o episódio. Segundo a empresa, o casal viajava com destino a Bruxelas, na Bélgica, na última terça-feira (31).

Para a CNN, uma porta-voz da organização de transporte aéreo contou que a equipe descobriu que a criança não tinha passagem e mesmo assim os pais seguiram para o embarque, deixando o bebê para trás. Segundo ela, o caso foi encaminhado à polícia local.

“O agente de check-in no aeroporto Ben Gurion contatou a segurança do aeroporto, que encontrou esses passageiros. Agora isso é assunto para a polícia”, contou.

A Autoridade Aeroportuária de Israel também se manifestou em relação ao caso e confirmou o episódio. A entidade afirma que além de estarem sem a passagem da criança, o casal também chegou atrasado para o embarque.

“Um casal e um bebê com passaporte belga chegaram para um voo no Terminal 1 sem passagem para o bebê…O casal deixou a cadeirinha com o bebê e correu em direção ao controle de segurança do Terminal 1 na tentativa de chegar ao portão de embarque do voo”, explicou.

Em um telefonema, um representante da polícia de Israel disse à CNN que o assunto ‘parecia ter sido resolvido’ quando a equipe chegou ao aeroporto.

Preço da passagem

O site da companhia aérea permite que bebês sejam incluídos na reserva do voo, mas com um custo adicional. Para viajar no colo do pai ou de um adulto, a taxa cobrada é de US$ 27 para cada trajeto. Também há a opção de pagar um assento separado para a criança.