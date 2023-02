Problemas estruturais após fortes chuvas em Goiânia permanecem sem solução

O mês de janeiro terminou com uma tragédia confirmando a gravidade dos problemas estruturais de Goiânia: o motociclista Warley Melo Adorno, de 22 anos, morreu após ser arrastado pela enxurrada em um ponto que já é conhecido por moradores e autoridades pelas inundações.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), na última segunda-feira (30), a região em que Warley veio a óbito recebeu mais de 90 milímetros de chuva em cerca de 30 minutos. O trecho, no Jardim América, estava entre os pontos monitorados pela Defesa Civil por risco de alagamento.

Dezenas de motociclistas protestaram diante da informação de que não há previsão de nenhuma intervenção estrutural no local mesmo após a tragédia. Por outro lado, a Prefeitura de Goiânia alega que faz monitoramentos constantes nos pontos e realiza a limpeza periódica das bocas de lobo.

O podcast Tema da Semana, um produto original do Portal 6, conversou especialistas para entender o que é culpa da natureza e o que é ação humana, além de traçar quais devem ser as ações do poder público, da iniciativa privada e da população para mitigar o problema.

