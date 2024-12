Homem viraliza ao elogiar beleza dos cachorros de rua em Goiânia: “lá no Tocantins não é assim”

Relato chamou atenção de usuários no TikTok, ultrapassando as 89 mil visualizações

Thiago Alonso - 07 de dezembro de 2024

Cachorro de rua pedindo comida na mesa de bar. (Foto: Reprodução/TikTok)

Quem nunca se reuniu em um bar ou restaurante com os amigos e se deparou com algum animal de rua pedindo por comida? Essa cena, apesar de triste do ponto de vista dos bichinhos, é muito comum em várias regiões do país, e em Goiânia não é diferente.

No entanto, a capital de Goiás se destaca por um ponto para lá de curioso: a beleza destes pets que vivem como pedintes. Essa peculiaridade foi apontada por Hemerson Lustosa (@messimlustosa), que registrou um destes visitantes inusitados.

No vídeo, que já acumula mais de 89 mil visualizações e 13 mil curtidas no TikTok, o homem brinca ao elogiar o cachorro, que segundo ele é “bonito demais”.

“Os cachorros de Goiânia que vem pedir carne aqui é bonito. Olha rapaz, o bicho parece que tá tomando banho com shampoo, tá branquinho”, disse, aos risos.

Em seguida, o usuário da rede social ainda brincou ao comparar o cão aos vistos em Tocantins – onde ele vive.

“Lá no Tocantins os cachorros tudo velho, tudo magro, parece cachorro de índio”, relatou. “Olha, rapaz, olha esse cachorro, nem parece que é um pedinte, que é um cachorro de rua”, completou.

Nos comentários da publicação, internautas riram da reação de Hemerson ao ver o bichinho.

“Esse cachorro tem dono, ele está aí só de safadeza, fugiu de casa para comer carne e churrasco”, sugeriu uma seguidora.

“Em Goiânia os cachorro de rua escolhem a picanha que vão comer, são bem tratados pelos donos dos lugares”, pontuou outra.