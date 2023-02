Mulher flagra grave violência em Anápolis e persegue carro até PM chegar para salvar vítima

Um homem foi preso, na madrugada deste domingo (5), após ter sido denunciado por uma mulher que presenciou agressões por parte dele contra a esposa, em Anápolis. A testemunha chamou a polícia enquanto seguia o carro dos dois.

O Portal 6 apurou que a denunciante estava nas proximidades da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no Setor Bougainville, quando se deparou com a cena de violência. Após agredir a companheira, o homem a arrastou para dentro do carro e seguiu sentido ao Recanto do Sol.

A testemunha decidiu então acompanhar o veículo do casal e acionar a Polícia Militar (PM). Os agentes alcançaram o carro do agressor na Avenida Universitária, no bairro Cidade Universitária, nas proximidades de um posto de combustíveis.

No momento da abordagem, a mulher saiu do veículo aos prantos e pediu socorro temendo por sua vida. Aos policiais, a vítima contou que o companheiro teria a agredido com tapas, tentado arrancar a roupa dela e quebrado o celular que ela carregava consigo.

Os dois, ainda segundo o relato, tiveram uma discussão por motivo de ciúmes e o homem a acusou de tê-lo traído. A esposa, que vivia com o companheiro há pouco mais de dois anos e tem um filho com ele, diz que o marido é muito possessivo e não aceita o término do relacionamento.

Como o denunciado apresentava sinais de embriaguez, a polícia também realizou um teste do bafômetro. Com o resultado positivo, ele foi detido e apresentado à Central de Flagrantes, onde foi ratificada a prisão por violência doméstica e embriaguez ao volante. O veículo foi recolhido após medidas administrativas.

Apesar de não querer representar criminalmente contra o autor, a vítima manifestou interesse em solicitar medidas preventivas contra ele. Ela foi submetida a exame de corpo de delito que atestou as lesões corporais sofridas.