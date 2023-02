PC vai investigar morte de mulher em UPA após marido contar história digna de filme de terror

A Polícia Civil poderá ter um desafio para os próximos dias: desvendar a misteriosa morte de uma mulher, registrada na madrugada deste domingo (05), em Caldas Novas.

O Portal 6 apurou que toda a situação se tornou pública por volta das 2h10, quando um homem, de 51 anos, chegou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com a esposa, de 53 anos.

A mulher apresentava um ferimento de arma branca na região do tórax e precisou ser encaminhada diretamente para a sala vermelha. Foram 30 minutos de reanimação, mas ela não voltou e teve a morte confirmada pela equipe de atendimento.

Acionada, a Polícia Militar esteve no local e o companheiro dela afirmou que os dois estavam em um forró, mas foram embora porque ele havia discutido com outro homem e os seguranças tiveram de intervir para separar a briga.

No caminho para casa, o marido da vítima alegou que dois desconhecidos em uma moto pararam em um semáforo e um deles desceu e desferiu o golpe na mulher, que estaria no banco do passageiro.

Teria sido depois desse momento que ele dirigiu até a UPA para pedir ajuda para tentar salvar a esposa.

Toda a história, porém, começou a parecer muito fantasiosa para os agentes, que começaram a suspeitar que o próprio homem poderia ter cometido o crime e, por isso, deram a voz de prisão.

Além disso, dentro do carro não havia superficialmente vestígios de sangue e um parente próximo chegou a afirmar que ele já havia dito que “tinha” que matar a companheira.