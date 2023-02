Concurso público no interior de Goiás abre as inscrições nesta semana; veja as vagas

A Prefeitura de Santa Isabel, município na região Noroeste de Goiás, divulgou que irá realizar um concurso público para o preenchimento de 143 vagas disponíveis. As oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio, e superior.

Os cargos em aberto estão distribuídos da seguinte forma:

Ensino fundamental: agente administrativo (08), auxiliar administrativo (01), auxiliar administrativo I (01), motorista plantonista de ambulância (06), motorista II (05), motorista III (04), artífice (01), auxiliar de artífice (01), agente de vigilância (09), auxiliar de serviços gerais (04), gari / coletor de resíduos (13), merendeira (05), operador de máquinas agrícolas e rodoviárias (04), operador de máquinas agrícolas – tratorista (04), eletricista (01), mecânico – veículos / máquinas / caminhões (01), recepcionista (03), agente de portaria de unidade escolar (07), jardineiro (02), zelador – jardineiro (01), porteiro (01), coveiro (01), lavador de veículos leves, caminhões e máquinas (01), borracheiro (01), guarda noturno (06), secretária – câmara (01), zelador – câmara (01);

Ensino médio e técnico: técnico de enfermagem (03), agente comunitário de saúde (06), agente de combate em endemia (02), coordenador de transporte escolar (01), digitador (02), coordenador de protocolo (01), secretário escolar (02);

Ensino superior: assistente social (01), fiscal de posturas e edificações (01), fiscal de tributos (01), fisioterapeuta (01), avaliador (01), coordenador de transporte escolar (01), nutricionista (01), farmacêutico (01), auditor fiscal de tributos (01), controlador interno (01), coordenador de departamento de pessoal (01), assistente técnico em agronomia (01), educador físico (01), professor I (18), pedagogo de AEE (02).

Os contratados vão trabalhar em cargas horárias de 30 a 40h semanais, ou em escalas de 24 x 48 e 24 x 36, conforme as funções designadas. Além disso, os salários ofertados variam de R$ 1.300 a R$ 3.000.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da banca Proconsult, entre os dias 11 de fevereiro e 08 de março, com taxas que variam de R$ 80 a R$ 120. Os candidatos que cumprirem as condições requisitadas poderão solicitar a isenção do valor total.

A classificação ocorrerá por meio de duas etapas. Na primeira, será realizada prova objetiva com redação, o que deve acontecer no dia 02 de abril.

Já a segunda parte deve ser aplicada no dia 29 do mesmo mês, contando com prova prática e física. Além disso, os candidatos irão passar por uma avaliação de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de divulgação do resultado final. Ele poderá ser prorrogado por mais dois anos se necessário, conforme avaliação da Prefeitura.

Mais detalhes sobre o certame podem ser acessados pelo edital, também disponível no site Proconsult.