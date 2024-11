Black Friday: veja os voos em promoção da Latam, Azul e Gol saindo de Brasília e Goiânia

Valores podem variar ao longo do dia e não incluem taxas

Samuel Leão - 29 de novembro de 2024

Aeroporto de Goiânia. (Foto:CCR Aeroportos)

A Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (29), é uma boa oportunidade para garantir compras com descontos únicos, e isso também vale para passagens aéreas. As companhias Latam, Azul e Gol estão oferecendo promoções para quem sai de Brasília e Goiânia, com destinos nacionais e internacionais.

Os dados foram retirados dos próprios sites das companhias ou em informativos promocionais entre 9h30 e 10h desta sexta-feira (29). Vale ressaltar que os valores podem variar ao longo do dia e não estão inclusas as taxas. A maioria é com datas marcadas para o final de 2024 e o início de 2025. Veja as opções e programe a próxima viagem:

Gol

Saindo de Brasília (BSB):

Marabá (MAB): passagens a partir de R$ 466,65 para voos no dia 11/12/2024.

Manaus (MAO): valores a partir de R$ 927,65 para viagens em 23/12/2024.

Saindo de Goiânia (GYN):

Florianópolis (FLN): bilhetes a partir de R$ 439,72, com partida em 18/12/2024.

Recife (REC): tarifas a partir de R$ 607,72, com saída em 11/12/2024.

Latam

Saindo de Brasília:

Belo Horizonte: passagens por R$ 273,85 no início do ano.

Santiago (Chile): preços a partir de R$ 623,54, também para os primeiros meses de 2025.

Saindo de Goiânia:

Porto Alegre: tarifas por R$ 507,82, para voos em janeiro.

Santiago (Chile): bilhetes a partir de R$ 654,23, com partidas no mesmo período.

Azul

Saindo de Brasília:

São Paulo: passagens por R$ 405, para viagens de 1º a 8 de fevereiro.

Florianópolis: preços a partir de R$ 955, entre 16 e 24 de janeiro.

Saindo de Goiânia:

Curitiba: bilhetes por R$ 830, para datas entre 16 e 23 de janeiro.

Florianópolis: tarifas de R$ 852, para voos entre 16 e 25 de março.

Vale ressaltar que a Azul também oferece o cupom FRIDAY30, que garante 30% de desconto em pacotes de voo e hospedagem. Aproveite a temporada de descontos para garantir viagens com preços acessíveis, e fique atento às condições de compra, como datas específicas de embarque, e explore pacotes que combinam passagens e estadias com o uso do cupons promocionais.