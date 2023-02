Homem atacado em bar de Corumbá de Goiás não resiste e morre no local

Um crime brutal abalou o município de Corumbá de Goiás, localizado na região do Entorno do Distrito Federal (DF). Isso porque um homem de 50 anos foi atacado de surpresa na porta de um bar e acabou morrendo ali mesmo.

O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira (06), na Rua São Bento, no Centro da cidade. Conforme relatos de testemunhas, a vítima estava sentada em uma cadeira na área externa do estabelecimento quando um homem se aproximou a pé.

Ele foi descrito como um sujeito magro, estatura mediana, cabelo preto e barba cheia, vestido com roupas pretas. Sem falar nada, o indivíduo começou a esfaquear a região do tórax da vítima, que não teve sequer tempo de reação.

O homem então fugiu do local, em uma motocicleta vermelha, no sentido da Ponte Velha de Corumbá.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionada no local para socorrer a vítima, pôde apenas confirmar o óbito dela no local. A Polícia Civil (PC) irá investigar o caso.