Léo Dias revela como terminou a noite do fã que topou desafio de Gusttavo Lima

O colunista Léo Dias, do Metropolés, divulgou, nesta segunda-feira (06), o caso de um fã que subiu no palco do cantor Gusttavo Lima e bebeu com ele por alguns segundos, mas acabou tendo um final de noite nada agradável.

O show aconteceu no último domingo (05), no estado do Paraná, e alguns vídeos flagram toda a cena. Nas imagens, é possível ver o primeiro momento em que o astro sertanejo vira uma garrafa de whisky na boca do homem.

Gusttavo, juntamente da plateia, contam 10 segundos e, durante todo o tempo, ele bebe sem parar. Depois, não satisfeito, o fã pediu uma nova rodada e mais 10 segundos foram contados.

Neste momento, o artista interrompe e brinca dizendo que “chega, chega, senão não sobra para mim”. Com isso, o participante desce do palco e retorna à pista.

Acontece que o excesso de bebida não o fez nada bem. As equipes médicas do evento foram acionadas para retirá-lo com uma maca. Aparentemente, o homem estava muito bêbado e completamente fora de si.

O caso arrancou boas risadas dos internautas, que comentaram “galinha que nada com pato morre afogada” e “passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo”, alegando que ele não estava preparado para beber com o cantor.